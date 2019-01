Massimiliano Allegri ha comunicato la lista dei convocati della Juventus per il match di domani con l'Atalanta, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. C'è anche il nuovo acquisto Martin Caceres.





1 Szczesny

2 De Sciglio

3 Chiellini

4 Caceres

5 Pjanic

6 Khedira

7 Ronaldo

10 Dybala

11 Douglas Costa

12 Alex Sandro

14 Matuidi

18 Kean

20 Cancelo

21 Pinsoglio

22 Perin

23 Emre Can

24 Rugani

30 Bentancur

33 Bernardeschi

37 Spinazzola