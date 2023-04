Da una parte la sorpresa totale del torneo, capace di superare contro ogni pronostico prima il Napoli e poi la Roma. Dall'altra, una squadra che arriva da otto vittorie consecutive (tra campionato e Conference League) culminate nel blitz contro l'Inter di sabato scorso. Parte così la sfida tra Cremonese e Fiorentina, primo atto della semifinale di Coppa Italia, che domani vedrà le due contendenti impegnate allo Zini, dove già a metà marzo i viola hanno avuto la meglio. Sulla carta anche stavolta la squadra di Italiano è la grande favorita: in quota il «2» è in netto vantaggio, a 1,70, ed è stato scelto in quasi il 60% delle giocate. Dalla parte di Ballardini e i suoi ci sono invece le vittorie a sorpresa contro due delle squadre più quotate, ma anche la tranquillità di avere meno da perdere: l'impresa stavolta è data a 4,55 su Betflag, mentre il pareggio in vista della sfida di ritorno pagherebbe 3,75. Con Okereke ancora in dubbio, nelle scommesse sui gol le prime scelte sono Dessers e Ciofani, entrambi a 4, mentre per Tsadjout si sale a 5. Cabral si conferma invece davanti a tutti tra i viola, a 2,75, con Gonzalez a 3 e Ikoné a 4. Sono comunque sul filo le previsioni per i gol totali: l'Under (la scommessa su massimo due reti complessive) la spunta a 1,80, con l'Over subito dietro a 1,90.