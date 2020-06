Meno uno e si riparte. Domani ci sarà il ritorno in campo con la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan. Dopodiché sabato sarà il turno di Napoli e Inter.



All'andata gli uomini di Gattuso la spuntarono grazie alla rete di Fabián Ruiz con il risultato di 0-1 a San Siro. Ora c'è da affrontare la gara di ritorno per decretare così la seconda finalista.



È stato designato il direttore di gara che sarà Gianluca Rocchi. Precedenti che non sorridono a nessuna delle due squadre in questa stagione: ​il Napoli è stato arbitrato dal fischietto toscano nella sconfitta contro la Roma per 2-1, mentre l'Inter nella sconfitta contro la Juventus per 1-2 e nel pareggio contro l'Atalanta terminato 1-1 a San Siro.