Mancano solo tre giorni al ritorno in campo di Napoli e Inter. Sabato, presso lo stadio San Paolo, si giocherà la semifinale di ritorno tra le due squadre con Gattuso e i suoi uomini che dovranno fare di tutto per mantenere il vantaggio conquistato all'andata.



È tanto che il Napoli non calpesta il terreno del San Paolo e così ecco sbucare la notizia, come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli:



Il Napoli venerdì si allenerà allo stadio San Paolo di Fuorigrotta alle ore 18. Allenamento a porte chiuse per testare l'erba dell'impianto dopo settimane.