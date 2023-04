La seconda semifinale di Coppa Italia ha come protagoniste Cremonese e Fiorentina, una sfida inedita nella competizione, con il primo atto che va in scena allo stadio Zini. Se la squadra di Ballardini in campionato è ultima e si trova a un passo dalla retrocessione, in Coppa Italia può vantare invece un percorso eccezionale, che l’ha portata in semifinale dopo aver eliminato prima il Napoli al Maradona e poi la Roma all’Olimpico. Ora i grigiorossi mettono nel mirino la Viola che, però, gode di un ottimo momento di forma come dimostrano i 9 risultati utili consecutivi tra coppe e campionato e le 5 vittoria di fila in Serie A. Per gli esperti la squadra di Italiano è nettamente avanti per i primi 90 minuti, con la vittoria a 1,72, si sale a 5 volte la posta per il successo dei padroni di casa, il pareggio è a 3,75. Poche anche le speranze di accedere alla finale per la Cremonese, opzione a 4,50, contro il rasoterra 1,20 dei toscani. Per la sfida con la Fiorentina, Ballardini sembra aver optato per la coppia d’attacco Dessers e Tsadjout, con Ciofani pronto a subentrare dalla panchina: il gol del primo è a 4,00 mentre la firma del secondo sul match è a 4,50. Nessun turnover per Italiano, che punta dritto alla finale con la formazione migliore: davanti il terminale offensivo sarà Cabral, la cui rete è la più probabile, a 2,75, ma occhio a Bonaventura, match winner con l’Inter: un’altra sua rete si gioca a 5,00. Con la finale in palio – e anche un posto assicurato in Europa League – gli animi potrebbero scaldarsi: occhio dunque a un’espulsione nel match, a 4,15, mentre un calcio di rigore è una probabilità a 2,75. La Fiorentina sembra avere ottime chance di essere finalista della competizione coccardata, opzione a 1,25, molto difficile l’impresa della Cremonese, a 4,00. La finale più probabile è quella della Viola con l’Inter, a 2,25 mentre la sfida finale con la rivale di sempre, la Juventus, è a 2,50. La squadra di Italiano è la seconda candidata ad alzare la Coppa, a 3,00, alla pari della Juventus, e alle spalle della favorita Inter, a 2,50. La vittoria della Cremonese in Coppa Italia invece è un’impresa a 25 volte la posta.