Coppa Italia, è ancora Juventus-Lazio: riscatto bianconero. Quote alle pari tra Fiorentina-Atalanta

39 minuti fa



Juventus e Lazio si ritrovano da avversarie a soli tre giorni dal turno di campionato dell'Olimpico, terminato con il successo biancoceleste in pieno recupero. Questa volta, per la semifinale di andata di Coppa Italia, ci si sposta allo Stadium, con il riscatto bianconero in pole, a 1,83 contro il 4,80 del bis laziale, nonostante la Lazio abbia eliminato la Juventus negli ultimi tre scontri in semifinale. Nel mezzo il pareggio è fissato a 3,25. Nei quattro precedenti più recenti nella competizione, oltre a sabato, ha prevalso l'Under 2.5, in netto vantaggio a 1,53, sull'Over 2.5 dato a 2,37. Le due squadre si sono affrontate in Coppa Italia anche lo scorso anno, partita terminata 1-0, risultato in pole a 5, sale a 6,50 l'1-1, con un nuovo 0-1 per Immobile e compagni proposto a 10. Proprio il capitano della Lazio è a meno uno da Paulo Dybala per gol nella competizione, il miglior marcatore in attività: la rete dell'ex di Immobile si gioca a 4,20, in ritardo su Dusan Vlahovic, assente sabato per squalifica e in pole martedì sera a 2,50. Nell'altra semifinale, in programma mercoledì sera, si sfidano Fiorentina e Atalanta. I viola, in semifinale per il terzo anno di fila, vogliono tornare in finale ma partono alla pari con l'Atalanta di Gasperini, alla ricerca del primo trofeo della sua gestione. Gli esperti quotano segno «1» e «2» entrambi a 2,60, con il pareggio, che lascerebbe tutto aperto in attesa del ritorno, a 3,40. Le ultime quattro sfide dirette nella competizione hanno visto trionfare sempre il Goal, in vantaggio a 1,70 sul No Goal dato a 2,10, mentre massimo equilibrio anche tra Over e Under 2,5, fissati a 1,85. Gianluca Scamacca e Teun Koopmeiners, a segno in campionato contro il Napoli, sono in pole tra i marcatori a 3,25, leggermente avanti sugli argentini Nico Gonzalez e Lucas Beltran, offerti a 3,30.