Stasera in campo le squadre di Italiano e Inzaghi a un passo dal trofeo e con, entrambe, ancora finali europee da giocarsi.una parata di stelle farà da cornice alla partita. La Lega Serie A schiererà una supercon Francesco, Fabio, Andriy, Luca, Andrea, Marco, Gianluca, Nicola, Christian, Ciro, Nicola, Luca, Christian, Vincent, Luigi, Nelson, SebastianDario, Marco, Alessandro, Giampaoloe CristianIn tribuna autorità ci saranno il presidente del Senato,, e il ministro dello Sport,. Con loro il presidente della Figc, quello della Lega, l'ad, il c.t., il presidente degli arbitrie quello degli allenatori. Una rappresentanza delle due squadre, con i dirigenti, i due allenatori e alcuni giocatori, hanno già svolto, insieme ai vertici della Lega Serie A, a Gravina e al numero uno del Coni Malagò,e sono stati ricevuti dal presidente della Repubblica, SergioOltreSarà superata anche la finale del 2022 Juventus-Inter che si era fermata a 5,15 milioni di euro. La partita sarà, con il segnale che raggiungeràterritori grazie a più dibroadcaster esteri. Si va dall’Africa Subsahariana alle Americhe, dai Caraibi al Canada, dall’Asia all’Europa e dal Medio Oriente al Nord Africa.La produzione televisiva si annuncia di gran livello. Sarà curata dalla Lega Serie A che si avvarrà di un totale ditelecamere, alcune ultra performanti (della Sony Japan), die della, che consente immagini aeree fino a 15 metri dal terreno di gioco. Altra grande novità sarà quella della immagini prodotte da una, Title Sponsor della competizione, che si muoverà su binari posizionati in opposite sul lato lungo del campo, all’altezza del terreno di gioco, fornendo un punto di vista unico e ravvicinato in movimento sulle azioni, che sarà riproposto nei replay con grafica dedicata a Frecciarossa. In Italia la gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Canale 5 (ore 21) con telecronaca affidata a Massimocon il commento tecnico di Roberto. La Coppa Italia ha raggiunto Roma a bordo di un Frecciarossa 1000 partendo da Milano e sarà presente a bordo campo, anche durante i preparativi della gara quando saràa cantare l’Inno di Mameli con le squadre già schierate in campo.