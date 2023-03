, che ha mostrato grandi cose senza però riuscire a dare continuità ai propri risultati. Ci si aspettava un ulteriore salto di qualità da parte della squadra di Brambilla, che però non è arrivato fino in fondo. I bianconeri, ad ogni modo, hanno ancora due grandi obiettivi, che. La Juve Next Gen è chiamata a ribaltare la sconfitta in trasferta per portare a casa quello che sarebbe il secondo titolo di categoria dal momento della fondazione della seconda squadra. Ecco, chiudere la stagione condarebbe ulteriore spinta a un progetto che, a ogni modo, soprattutto quest'anno ha dato frutti importanti in termini di presenza in prima squadra, con diversi prodotti passati per la seconda squadra approdati alla corte di Allegri.. Attualmente occupa la nona casella della classifica, che significherebbe post season,. Per questo servirà un finale di campionato ad alti livelli, in modo da mettere al sicuro la qualificazione e poi provare a giocarsi il tutto per tutto nella roulette che sono ogni anno i playoff. Non ci sono, almeno per il momento, reali velleità di vittoria, mavorrebbe dire non solo stagione salvata, ma addirittura stagione molto positiva.