Ecco i sorteggi di Coppa Italia: possibile derby di Milano ai quarti di finale e derby di Roma in semifinale. Le teste di serie sono- Cagliari affronterà la vincente di Cremonese-Pontedera/Arezzo- Verona affronterà la vincente di Venezia-Carrarese/Ambrosiana- Parma affronterà la vincente di Pescara-Catania/Nicolò Notaresco- La vincente di Reggiana-Monopoli/Modena affronterà la vincente di Cosenza-Alessandria/Sambenedettese- Benevento affronterà la vincente di Empoli-Renate/Avellino- La vincente di Ascoli-Perugia affronterà la vincente di Brescia-Trapani- Spezia affronterà la vincente di Cittadella-Novara/Gelbison- Bologna affronterà la vincente di Reggiana-Piacenza/Teramo- Udinese affronterà la vincente di Vicenza-Livorno/Pro Patria- Fiorentina affronterà la vincente di Frosinone-Padova/Breno- Torino affronterà la vincente di Lecce-Feralpisalò/Pineto- La vincente di Entella-Ternana/Albinoleffe affronterà la vincente di Pisa-Juve Stabia/Tritium- Crotone affronterà la vincente di SPAL-Bari/Trastevere- La vincente di Pordenone-Carpi/Casarano affronterà la vincente di Monza-Potenza/Triestina- Sampdoria affronterà la vincente di Salernitana-Sudtirol/Sassari- Genoa affronterà la vincente di Chievo-Catanzaro/Virtus Francavilla- Perugia-Ascoli- Trapani-Brescia- Carpi-CasaranoLa vincente affronterà il Pordenone al secondo turno.- Potenza-TriestinaLa vincente affronterà il Monza al secondo turno.- Sudtirol-SasssariLa vincente affronterà la Salernitana al secondo turno.- Catanzaro-Virtus FrancavillaLa vincente affronterà il Chievo al secondo turno.- Livorno vs Pro Patria.La vincente affronterà il Vicenza al secondo turno.- Padova vs Breno.La vincente affronterà il Frosinone al secondo turno.- FeralpiSalò vs Pineto Calcio.La vincente affronterà il Lecce al secondo turno.- Juve Stabia vs Tritium.La vincente affronterà il Pisa al secondo turno.- Bari vs Trastevere Calcio.La vincente affronterà il SPAL al secondo turno.- Novara vs Gelbison.La vincente affronterà il Cittadella al secondo turno.- Piacenza vs Teramo.La vincente affronterà la Reggina al secondo turno.- Pontedera vs Arezzo.La vincente affronterà la Cremonese al secondo turno.- Catania vs Nicolo Notaresco.La vincente affronterà il Pescara al secondo turno.- Monopoli vs ModenaLa vincente affronterà la Reggiana al secondo turno.- Carrarese vs Ambrosiana.La vincente affronterà il Venezia al secondo turno.- Alessandria vs Sambenedettese.La vincente affronterà il Cosenza al secondo turno.- Renate vs Avellino.La vincente affronterà l'Empoli al secondo turno.