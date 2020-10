Avverrà mercoledì 28 ottobre al cospetto del Catanzaro il debutto del Genoa nell'edizione 2020/21 di Coppa Italia.



L'incontro, valido per il terzo turno del torneo, si svolgerà al Ferraris con fischio d'inizio alle ore 17. Per il momento non è prevista nessuna copertura televisiva, ma non è da escludere l'ipotesi che la Lega decida nei prossimi giorni di garantire la diretta anche considerando le restrizioni al pubblico imposte dall'emergenza Covid.