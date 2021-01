Sarà di nuovo derby di Milano, in Coppa Italia: Milan e Inter si stanno dando battaglia per la vetta in Serie A, ma dopo le rispettive vittorie negli ottavi, contro Torino ai calci di rigore, e Fiorentina, ai supplementari, rossoneri e nerazzurri si incontreranno nel match di coppa nazionale, valido per i quarti di finale e per l'accesso alla semifinale della competizione.



LE DUE IPOTESI E IL CALENDARIO DI SERIE A - Lo stadio di San Siro, seppur senza pubblico, si vestirà di nuovo a festa per la stracittadina. Al momento, le ipotesi per la data del derby sono due, nella settimana che va dal 25 al 31 gennaio, quella di martedì 26 e quella di mercoledì 27 gennaio, considerando che il Milan gioca sabato 23 a Milano contro l'Atalanta, alle ore 18, e l'Inter alla medesima ora a Udine, contro l'Udinese, mentre la settimana seguente i rossoneri andranno a Bologna contro gli uomini di Mihajlovic, sempre sabato, il 30 alle 18 mentre i nerazzurri alle 20.45, in casa contro il Benevento.



LA DATA, MEGLIO PER CONTE CHE PER PIOLI - A questo punto, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il derby della Madunina verrà disputato a San Siro martedì 26 gennaio, alle 20.45: meglio per Conte rispetto a Pioli, dato che il Milan arriverà dal difficile e dispendioso impegno di campionato contro la difficile Atalanta, mentre l'Inter dall'Udinese, squadra in lotta per non retrocedere.