La vittoria nel derby fa da trampolino di lancio al Milan in vista del quarto di finale di Coppa Italia. A San Siro contro la Lazio gli analisti spingono i rossoneri, favoriti sia in quota, sia nelle preferenze degli scommettitori: l'«1» è offerto a 1,84 ed è stato scelto nel 51% delle giocate, contro il 3,85 del pareggio al 90' e del 3,88 dato sul «2», fermo al 24% delle preferenze. L'ultimo precedente di Coppa a Milano ha premiato però i biancocelesti: nel 2019 la Lazio ebbe la meglio per 1-0 nella semifinale decisa da Correa, un punteggio che stavolta pagherebbe quasi 14 volte la posta (l'1-0 per il Milan è invece a 8,80). Toccherà ancora a Ciro Immobile trascinare la squadra di Sarri, ma il 2,70 offerto per il gol del centravanti è in seconda posizione rispetto alla prima scelta assoluta sul tabellone dei marcatori: a svettare è Olivier Giroud (a 2,15), ancora in primo piano dopo la doppietta all'Inter e la prolungata assenza di Ibrahimovic. Sia Milan che Lazio hanno chiuso in Under il turno precedente di Coppa, in tutti e due i casi superato ai supplementari, ma stavolta gli analisti prevedono una partita da almeno tre reti complessive: l'Over 2,5 si gioca a 1,70, mentre per il Goal - ovvero la possibilità che entrambe vadano a segno - si scende a 1,63.