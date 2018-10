Giovedì sera la, su richiesta/indicazione della Rai, ha provveduto a. La finale si giocherà, a cavalloAlla 17esima è in programmae alla 18esima si disputaVa bene lo stesso, magari una finale di mercoledì ci sta un po’ stretta, ma dopo lo slittamento delle semifinali non c’erano troppe alternative. Il problema, infatti, riguarda(andata il 6 febbraio, ritorno il 27 dello stesso mese)(andata il 27 febbraio, ritorno il 24 aprile).Può darsi che sia colpa della nostra mentalità da calcio paleolitico, maPer natura, la partita di ritorno è un completamento della partita d’andata. Lo dicono anche gli allenatori quando commentano la prima gara:. Solo che stavolta l’intervallo è stabilito da gente che se ne frega dell’aspetto tecnico.. Alla vigilia della gara di ritorno faticheremo a ricordare quello che è successo all’andata eA inizio di febbraio c’è ile la Rai, che detiene i diritti del torneo, non può disperdere l’audience.Che nessun dirigente, però, venga poi a raccontarci che la Coppa Italia è un torneo di alto livello, che va considerato più di quanto lo sia attualmente.Avanti così che facciamo del bene al calcio.