Mercoledì 11 Maggio alle 21:00 sarà assegnata la Coppa Italia con la sfida Juventus-Inter. Il derby d’Italia questa volta si giocherà all’Olimpico di Roma e i bianconeri scendono in campo con l’obiettivo di centrare la quindicesima vittoria nella competizione e ovviamente confermarsi campioni dopo la vittoria della passata stagione. Da parte sua l’Inter ha l’obiettivo dei tre titoli nazionali nel giro di pochi mesi, dopo il successo nella Supercoppa, vinta a gennaio proprio contro la Juventus (2-1 con Sanchez in gol all’ultimo minuto dei tempi supplementari) e in attesa che si concluda la lotta per lo Scudetto contro il Milan. In vista di mercoledì sera i pronostici vedono i nerazzurri favoriti: sulla lavagna scommesse, infatti, la vittoria dell’Inter nei tempi regolamentari (segno 2) vale 2,28, mentre il segno 1 è proposto a 3,15. A 3,35 il pareggio, che porterebbe ancora le due squadre ai supplementari. Per quanto riguarda il testa a testa secco è a 2,15 il successo della squadra di Allegri, mentre i nerazzurri si giocano a 1,66. Sulla lavagna marcatori Lautaro Martinez è considerato il più pericoloso tra i nerazzurri a quota 3,00, ma è altrettanto pronto a mettere la firma sulla partita Dusan Vlahovic, sempre a 3,00 volte la posta.