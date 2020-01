Proseguono gli ottavi di finale di Coppa Italia. Alle 15 è il turno di Fiorentina-Atalanta, una delle sfide sulla carta più equilibrate. La scorsa stagione le due squadre si incontrarono in semifinale e la doppia sfida, vinta dalla banda Gasperini, fu avvincente: 3-3 all’andata al Franchi, 2-1 al ritorno per la Dea con le reti di Ilicic e Gomez. La Fiorentina è reduce dal successo di misura (1-0) contro la Spal, e in Coppa ha già vinto una gara, ai sedicesimi contro il Cittadella, grazie a una doppietta di Benassi. Iachini oggi farà debuttare dal 1’ minuto Patrick Cutrone, solo panchina per Chiesa. Gasperini invece proporrà dall’inizio Caldara, appena arrivato dal Milan, oltre al rientrante Zapata



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Fiorentina: Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Cutrone



Atalanta: Gollini; Djimsiti, Caldara, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pašalić; Muriel.