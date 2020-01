Il tecnico del Milan Stefano Pioli presenta ai canali ufficiali del club la sfida di Coppa Italia con la Spal: "I nostri tifosi non si smentiscono mai, il loro sostegno e la loro passione ci stanno accompagnando e ci hanno accompagnati nei momenti delicati, abbiamo un dovere anche nei loro confronti di interpretare al meglio questa partita".



MANCA LA VITTORIA IN CASA - "Purtroppo abbiamo raccolto troppe poche vittorie davanti ai nostri tifosi, partite che andavano sbloccate in situazioni in cui potevamo portare a casa la vittoria. Adesso ci dobbiamo presentare su presente e futuro, sulla partita di domani che è importante e a cui teniamo molto".



CAGLIARI - "Abbiamo giocato da squadra, determinata, lucida, abbiamo fatto le scelte giuste e ci siamo contrapposti con la stessa aggressività e la stessa forza che il Cagliari sa mettere nelle partite casalinghe. Abbiamo colpito al momento giusto, siamo stati una squadra concreta ed efficace: su questa squadra dobbiamo costruire il nostro futuro, sono le caratteristiche che ci sono mancate un po' in passato e che adesso devono essere molto presenti nelle nostre prestazioni".



IL 4-4-2 PUO' CAMBIARE LE GERARCHIE? - "I giocatori devono dimostrare tutti i giorni di poter essere scelti per la partita successiva, chiaro che il cambio di sistema di gioco può aver dato spazi in più ad altre caratteristiche. Chi è pronto, chi dà disponibilità, impegno, professionalità è sicuramente una carta in più da poter giocare".



OBIETTIVI PER IL 2020 - "Abbiamo un appuntamento che è l'obiettivo finale, arrivare a maggio con una classifica migliore di questo momento. 25 punti dopo un girone d'andata non sono un bottino sufficiente per il Milan, chiaro che il nostro obiettivo è fare nel girone di ritorno molti più punti per scalare posizioni, fare prestazioni migliori, per cercare di giocare da Milan. Poi i bilanci si fanno solo alla fine. Dobbiamo giocare con qualità perché abbiamo le possibilità di fare un girone di ritorno migliore di quello d'andata".



COPPA ITALIA - "È una competizione, ancor di più da quando permette con la vittoria di andare a giocare in Europa. La dimostrazione è che tutti i grandi club si concentrano anche su questa competizione. Noi siamo un grande club, abbiamo grande storia, quindi la Coppa Italia diventa un obiettivo importante. Ma è inutile guardare troppo avanti, pensiamo al passaggio del turno di domani sera: giochiamo contro una squadra che sta avendo difficoltà di risultati ma non di prestazioni, a Firenze non meritava di perdere quindi ci aspetta una partita difficile, dovremo essere preparati".



TURNOVER - "Le valutazioni saranno fatte a 360°. Siamo usciti da Cagliari con un ottimo morale ma con parecchi problemi, tanti giocatori hanno avuto piccoli infortuni e non so se riusciremo a recuperarli per domani. Ma la squadra sarà competitiva e la migliore possibile, il che vuol dire magari avere giocatori più freschi per domani".