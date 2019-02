Dopo le poche emozioni regalate dalla partita tra Lazio e Milan, si gioca stasera il primo atto della seconda semifinale di Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta, capaci di eliminare nel turno precedente due big del campionato come Roma e Juventus.



Ecco alcuni dati sulla partita forniti da Opta:



La Fiorentina ha trovato il gol in tutte le sette sfide di Coppa Italia contro l’Atalanta. La Fiorentina ha sempre passato il turno, o vinto il trofeo, nelle cinque stagioni in cui ha affrontato l'Atalanta in Coppa Italia. La Fiorentina ha vinto tutte le quattro partite di Coppa Italia giocate in casa contro l’Atalanta, con un punteggio complessivo di 7-1. La Fiorentina è arrivata in finale in quattro delle ultime sei occasioni in cui ha raggiunto questa fase della competizione - è stata eliminata nel 2009/10 e nella scorsa edizione.



Per la prima volta nella sua storia, l’Atalanta ha raggiunto le semifinali di Coppa Italia per due stagioni consecutive: è stata eliminata dalla Juventus nella scorsa stagione. Escluse le finali, in tre delle ultime cinque occasioni la squadra che ha eliminato la Juventus dalla Coppa Italia, ha poi alzato il trofeo; l’ultima a riuscirci è stata la Lazio nel 2012/13. L’Atalanta non ha subito gol nelle ultime due gare di Coppa Italia, l’ultima volta che i bergamaschi hanno registrato una serie più lunga di clean sheet consecutivi nella competizione è stato nel 2005/06 (quattro).



A partire da gennaio, la Fiorentina è la squadra che ha registrato la più alta percentuale realizzativa in Coppa Italia (30%), avendo realizzato nove reti con appena 30 conclusioni. L’attaccante della Fiorentina Federico Chiesa ha segnato cinque gol nelle ultime due partite di Coppa Italia (doppietta vs Torino e tripletta vs Roma): l’ultimo giocatore a segnare almeno un gol in ottavi, quarti e semifinali della stessa edizione è stato Paulo Dybala nel 2016/17. Duván Zapata ha segnato tre delle ultime cinque reti dell’Atalanta in questa Coppa Italia: nelle ultime 10 stagioni nessun giocatore della squadra bergamasca ha segnato più reti in una singola edizione del trofeo.





