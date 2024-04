Inter, Zhang: 'Vorrei un giocatore cinese in rosa. La chiamata a Moratti, gli obiettivi futuri, i rinnovi e lo stadio'

Non accenna a scemare la festa in casa. I nerazzurri hanno conquistato il ventesimo scudetto, quello della seconda stella, ampliando ancor di più la bacheca del presidente, ormai vicino ai patron interisti più vincenti di sempre. Di questo, e altro, ha parlato in un'intervista al canale Tik Tok diun opinionista cinese. Ecco le sue parole.“Inizialmentema poi alcune parole dimi hanno spinto in questa posizione. Durante i miei studiPuoi percepire questa cultura solo attraverso gli occhi dei tifosi, dagli stadi, puoi sentire la cultura di questa terra e capire che la cultura sportiva americana è diversa da quella europea. Qui è veramente unanel cuore di ogni persona".

forse senza di lui, noi tifosi cinesi non avremmo mai sentito parlare dell'Inter.Oggi sono io a mettere la seconda stella, ma senza i trofei che ha vinto lui prima, non avrei raggiunto quello che ho raggiunto oggi"."Obiettivi per la prossima stagione? Ogni stagione l'obiettivo è, ogni trofeo ha il suo significato. Molti tifosi dicono di abbandonare certe competizioni, ma questo non è realistico,Stabiliremo gli obiettivi a seconda delle circostanze specifiche.Non credo che questa cosa sia definitiva al 100% e non lo do per certo adesso, ma questo. L'attuale direzione dei lavori è simile a quella di molti altri club più grandi, non so se hanno fatto un annuncio ufficiale, e probabilmente non l'hanno fatto. Si andrà anel caso? Sì, ho parlato con i giocatori ieri.

"Io e i giocatori abbiamoAll’epoca avevo solo 24 anni, non molto tempo dopo la laurea, e molte persone in Italia pensavano che fossi solo un. Glielo leggo negli occhi, hanno sempre 10.000 punti interrogativi: questo è il presidente dell'Inter? Ormai sono tante le volte in cui vado allo stadio e mi fermano.. Penso che l'attuale competizione sportiva si sviluppi sempre più in questa direzione. Quanto più le star sono importanti, tanto più prestano attenzione ai loro aspetti personali. Quando sono entrato nel team per la prima volta, in effetti non era così coeso come lo è adesso. Dal punto di vista quotidiano, devo prestare attenzione ai dettagli e prendere sul serio il mio lavoro, che può finalmente riflettersi nei risultati del gioco. A quel tempo, sentivo che i nostri concorrenti avevano tali qualità".

"Mi sono sempre ricordato del gol checi fece colnella prima partita in Champions League del 2018.ci fece gol l'anno scorso col, lo ricordo sempre".Prima di quell'Inter-Udinese quando mi presentai con la delegazione di Suning non avevo ancora visto una partita di calcio".Ma invece di farlo dal punto di vista cinematografico, potrebbe essere mostrato sotto forma di video e registrazioni conservate, piuttosto che in modo narrativo. Ci sono sponsor esterni, non la Paramount".

"Lui è unper tutti i giocatori, che si tratti di lavorare, mangiare, bere o relazionarsi con gli altri,. Non beve mai ed è molto autodisciplinato, quindi questo è anche il motivo per cui la squadra ha mantenuto le sue prestazioni. EAlcune persone possono andarsene, ma quando andiamo d'accordo, possiamo sentire l'emozione e l'amore di tutti per il club, che non si può sentire altrove”."Faccio sempre del mio meglio per non farmi influenzare dai commenti sui social, ma li vedo quando uso il telefono. Di solito affronto varie cose con un atteggiamento relativamente calmo e senza esagerare.Comunque ora i commenti chiedono meno dell'Inter e della squadra, e fanno domande banali".

Non avverrà nell'immediato, ma richiederanno un iter"."In Italia il problema è molto"In questi otto anni ho pensato a questo aspetto, ma ho voluto pensare soprattutto alla formazione dei calciatori.Del resto, la società si chiama Internazionale: già quando venne fondata aveva giocatori di diverse nazionalità".