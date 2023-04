Chi affronterà l'Inter nella finale di Roma in questa edizione della Coppa Italia? La sfidante uscirà inevitabilmente dalla sfida che questa sera a partire dalle 21 prenderà il via al Franchi di Firenze e che metterà di fronte Fiorentina e Cremonese. I viola di Vincenzo Italiano difenderanno il 2-0 ottenuto in trasferta all'andata con i gol di Arthur Cabral e Nico Gonzalez. Davide Ballardini è però stato finora specialista di Coppa, avendo eliminato Napoli e Roma, e crede in una rimonta che permetterebbe di centrare un traguardo storico anche a livello economico. I 3 precedenti stagionali hanno sempre visto la Fiorentina trionfare segnando sempre non meno di 2 gol, e con una corsa per non retrocedere ancora aperta si dovrà decidere in campo quante energie avrà senso spendere da parte dei grigiorossi.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Fiorentina-Cremonese, con calcio d'inizio alle ore 21 di giovedì 27 aprile al Franchi di Firenze, sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro sulle reti Mediaset e più nel dettaglio su Canale 5. In streaming su smartphone, tablet e pc sarà invece disponibile sull'app e sulla piattaforma Mediaset Infinity.



PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Castrovilli; Gonzalez, Barak, Sottil; Cabral. All. Italiano.

CREMONESE (3-5-2): Sarr; Ferrari, Vasquez, Lochoshvili; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Galdames, Valeri; Okereke, Dessers. All. Ballardini.