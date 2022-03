STATISTICHE

Dopo lo 0-0 tra Milan e Inter nell'altra semifinale,. Stasera a Firenze è la partita di, per la prima volta avversario della Fiorentina e di ritorno nella città che lo ha lanciato. I tifosi viola promettono un'accoglienza incandescente,già riuscita nelle gare secche contro Napoli e Atalanta.invece deve rinunciare a molti infortunati di spicco, ma può contare su un ritrovato entusiasmo e sulla vena realizzativa del nuovo bomber, oltre che sulla freschezza dei giovani al seguito della squadra.Diretta su Mediaset, calcio d'inizio alle ore 21. ​La Juventus ha vinto 11 delle ultime 15 gare contro la Fiorentina in tutte le competizioni (2N, 2P), trovando tuttavia il successo solo due volte nei cinque appuntamenti più recenti contro i viola (2N, 1P).ha segnato complessivamente 12 gol in nove presenze di Coppa Italia, più di ogni altro giocatore di Serie A dal suo esordio nella competizione nel 2018/2019.può diventare il terzo giocatore dei cinque grandi campionati europei in grado di segnare sia a favore che contro una squadra nella stagione in corso considerando tutte le competizioni, dopo Dodi Lukébakio (a favore e contro il Wolfsburg) e Gaëtan Laborde (Montpellier).Terracciano; Odriozola, Milankovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Saponara, Piatek, Ikoné.Perin; Danilo, De Ligt, De Sciglio; Aké, Locatelli, Arthur, Rabiot, Pellegrini; Kean, Vlahovic.: Guida