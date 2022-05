3 maggio 2014: il Napoli batte 3-1 la Fiorentina in finale e vince la Coppa Italia. Ma allo Stadio Olimpico di Roma il protagonista è fuori dal campo, in curva, dove comanda il capo ultrà Gennaro De Tommaso, figlio di un camorrista affiliato al clan Misso e soprannominato Genny 'a Carogna.



Indossando una maglietta che inneggiava ad Antonino Speziale, il tifoso del Catania condannato per l'omicidio dell’ispettore Filippo Raciti, ha parlato con capitan Marek Hamsik dando il proprio ok alla disputa della gara dopo gli incidenti fuori dallo stadio nel pre-partita.