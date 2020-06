Ieri pomeriggio il Napoli si è ritrovato al San Paolo per la rifinitura in vista della finale di questa sera. Alle 15 è arrivato per primo Rino Gattuso, per chiudere alle 17 con Fernando Llorente.



L'allenatore calabrese ha parlato tanto alla squadra, ha preparato diverse tattiche per farsi trovare pronto contro la Juve. Tuttosport parla dell'idea che ha in mente Gattuso per arginare Cristiano Ronaldo e l'avrebbe spiegata ieri ai suoi:



"Chi controllerà Ronaldo a 4, con Demme difensore aggiunto ed i 4 di centrocampo per fare densità tesa ad impedire il fraseggio stretto della Juventus".