Il primo derby ligure tra Genoa ed Entella in gare ufficiali si gioca domani sera, in occasione del quarto turno di Coppa Italia. L'ultima volta che le due squadre si sono affrontate, in un'amichevole del 2015, vinsero i biancocelesti, ma per la gara di domani a Marassi le due categorie di differenza si fanno sentire pesantemente sul pronostico. I rossoblu sono nettamente favoriti a 1,48, nonostante non vincano una partita dallo scorso 30 settembre. Si punta invece a 4,30 sul pareggio, mentre un'altra vittoria dell'Entella (che manderebbe la squadra di Boscaglia a giocare gli ottavi contro la Roma) è valutata 6,75 dagli analisti 888sport.it. A dare speranza alla squadra di Boscaglia è anche la pessima media difensiva del Genoa, che ha la seconda peggior difesa della Serie A, con 29 reti subite: una partita da Goal (con entrambe le formazioni a segno) viaggia a 1,91.