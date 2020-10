In vista delle gare del terzo turno di Coppa Italia l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali delle varie partite, in programma per mercoledì 28 ottobre:



Cagliari – Cremonese: Giua

Giallatini – Sechi

IV: Maranesi



H. Verona – Venezia: Campolone

Ruggieri – Grossi

IV: Delrio



Parma – Pescara: Sozza

Saccenti – Yoshikawa

IV: Galipo’



Cosenza – Monopoli: Marotta

Lanotte - Perrotti

Iv: Cosso



Benevento – Empoli: Pezzuto

Palermo – Di Monte

IV: Carrione



Brescia – Perugia: Robilotta

Schirru – Vono

IV: Bordin



Cittadella – Spezia: Serra

Macaddino – Della Croce

IV: Caldera



Bologna – Reggina: Manganiello

Mokhtar – Miele

IV: Ricci



Udinese – Lr Vicenza: Rapuano

Vivenzi – Marchi

IV: Berenzoni



Fiorentina – Padova: Santoro

Scatragli – Pagliardini

IV: Bitonti



Torino – Lecce: Piccinini

Lombardo – Trinchieri

IV: Colombo



V. Entella – Pisa: Massimi

Nuzzi – Bercigli

IV: Tremolada



Crotone – SPAL: Marchetti

Cipressa – Massara

IV: Vigile



Pordenone – Monza: Amabile

Rossi L. – Moro

IV: Marini N.



Sampdoria – Salernitana: Prontera

Avalos – Rossi M.

IV: Di Graci



Genoa – Catanzaro: Maggioni

Lombardi – Berti

IV: Nicolini