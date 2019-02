Daniele Orsato della sezione di Schio è stato designato per dirigere Lazio-Milan, semifinale d'andata in Coppa Italia martedì sera all'Olimpico di Roma. Manganelli e Ranghetti assistenti di linea, quarto uomo Pairetto, al Var Calvarese e Vuoto.



Per Fiorentina-Atalanta, in programma mercoledì sera al Franchi, la scelta è caduta su Daniele Doveri di Roma: con lui gli assistenti Del Giovane e Bindoni, il quarto uomo Mariani, gli addetti Var Giacomelli e Valeriani.