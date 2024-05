Inter, 'formula Frattesi' per Gudmundsson. Perché al Genoa conviene

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

In casacontinuano a respingere la palla l'uno all'interno del campo dell'altro, con il primo che chiede a gran voceda inserire in organico e il secondo che ribadisce la non necessità dell'acquistarlo dal mercato. Il tutto però senza mai negare come, attaccante rivelazione delin questa stagione sia realmente gradito a tutti in società anche allo stesso direttore sportivo che oggi nega l'affare. Con il club rossoblù l'unica via percorribile oggi èche, proprio come successo con il Sassuolo con il centrocampista italiano potrebbe convenire anche alla stessa società genovese.Per capire perché al Genoa convenga va però prima spiegata questa particolare formula utilizzata dall'Inter per portare in nerazzurro il centrocampista italiano classe 1999. L'affare fra nerazzurri e Sassuolo fu concluso la scorsa estate e ufficializzato l'8 luglio con questa formula:Approfondendo il bilancio del club nerazzurro che si chiude al 30 giugno 2023 e approvato ad ottobre sono emerse le condizioni che hanno portato a far scattare l'obbligo e quindi di far realizzare al Sassuolo una plusvalenza importante a bilancio:Quella condizione era il primo punto fatto dal club dopo quella data e la cifra finale supererà fra parte fissa e bonus i 38 milioni.L'Inter pospone spesso e volentieri, negli affari conclusi in prestito e soprattutto su territorio italiano, la data del riscatto ufficiale di un obbligo condizionato oltre la chiusura del mercato invernale.dall'altro dà la possibilità alla società di posticipare anche il computo deglisul bilancio successivo e, quindi, di tenere contenuto l'impatto dell'acquisto sul costo annuo della rosa.Ma perché quindi questa formula, che sembra vantaggiosa solo per il club nerazzurro può nell'ipotetico affare Gudmundsson convenire anche al Genoa? La risposta sta proprio in quella data 2 febbraio e. Il Genoa, ha inoltre l'anno scorso varato un piano di ristrutturazione del debito in 10 anni con l'erario a cifre crescenti dae, di fatto, si trova nella condizione diper continuare questo percorso senza intoppi.che porta avanti il mercato del Genoa, ma non su anno sportivo, bensì su anno solare. Non è un dettaglio da poco dato che il club rossoblùper 24 milioni di euro più 6 di bonus più Spence in contropartita. Il genoa di fatto in questo anno solare 2024 non si trova più nella condizione di dover generare un introito, ma di poterlo fare.salvo interventi differenti della proprietà. Ed è qui che per l'Inter entra in gioco la "formula Frattesi".e quindi l'esborso e quindi la plusvalenza da far segnare nel bilancio del genoa che non sarebbe più quello che si chiude al 31 dicembre 2024 (quello di Dragusin) ma quello successivo che si chiuderà al 31 dicembre 2025.nei conti mercato della Lega Serie A per poter avere il via libera al pagamento del prestito iniziale e fissare il prezzo del riscatto, sulla carta eventuale, il più possibile vicino alle cifre chieste dal Genoa. Il piano c'è, l'Inter vorrà davvero percorrerlo?