Equilibrata, secondo i quotisti, la sfida del San Paolo tra Napoli e Inter, valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Dopo il blitz a Milano, la seconda vittoria partenopea vale 2,51 a fronte del 2,66 degli ospiti. Calano drasticamente, in casa Napoli, le quote per il passaggio del turno: la decima finale per gli azzurri di Gattuso è vicina, visto che si gioca a 1,35 contro il 2,95 che riporterebbe i nerazzurri a giocarsi la Coppa Italia dopo nove anni. Difficile che la qualificazione si decida dal dischetto: un’ipotesi che pagherebbe 10 volte e mezzo la posta. Molto vicine le quote per Over, 1,77, e Under, 1,95 a confermare il grande equilibrio che si registra tra Napoli e Inter. Vicinissime anche le previsioni per il risultato esatto: l’1-0 a favore di Insigne e compagni si può giocare a 8,75 mentre lo stesso punteggio ma in favore dei nerazzurri varrebbe 9 volte la giocata. E il VAR? L’ipotesi di un consulto del Video Assistant Referee, dato a 2,75, non è affatto da escludere secondo gli analisti.