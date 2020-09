Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 24 settembre 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:





CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 1.000,00

LOPEZ Maximiliano (Sambenedettese): per avere, al 46° del primo tempo, rivolto al Direttore di gara epiteti gravemente offensivi reiterando tale atteggiamento all'atto del provvedimento di espulsione e mentre abbandonava il terreno di giuoco.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PAOLI Lorenzo (Pineto): per avere, al 45° del secondo tempo, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara.

PERICO Luca (Tritium): per tentativi di atti di violenza nei confronti di un avversario.

SABELLI Piergiorgio (Trastevere): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

SILVESTRI Marco (Avellino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.





ALLENATORI



SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

DE SIMONE Domenico (Avellino): per avere, al 49° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato del Direttore di gara e rivolto al medesimo espressioni offensive; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.



DIRIGENTI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

ALOISI Tommaso (Avellino): per avere, al 40° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato del Direttore di gara e rivolto al medesimo espressioni offensive; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FERNANDEZ Mariano (Virtus Francavilla): per avere, al 10° del primo tempo, contestato con veemenza l'operato arbitrale.