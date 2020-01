La Coppa Italia sta giungendo verso la fase finale e, dopo i primi due quarti di finale, le quote per la vittoria finale vedono i Campioni d'Italia della Juventus favoritissimi per centrare la loro quattordicesima coppa nazionale.I bianconeri di Sarri, che ieri hanno travolto la Roma per 3-1 allo Stadium, secondo i betting analyst sono dati vincenti a 1,90 davanti al Napoli quotato a 3,50. Gli uomini di Gattuso, dopo aver eliminato i detentori del titolo della Lazio, sono risaliti prepotentemente e puntano al trofeo che non alzano da sei stagioni.È invece l'Inter di Antonio Conte a chiudere il podio delle favorite dato a 4,00: i nerazzurri, la prossima settimana, affronteranno nei quarti la Fiorentina il cui successo finale, sempre secondo i betting analyst, è dato a 30,00.I viola di Iachini chiudono la graduatoria visto che, davanti a loro, ci sono il Milan, dato a 8,00, e il Torino quotato a 25,00. Proprio rossoneri e granata si sfideranno nell'ultimo quarto stabilendo chi affronterà la Juventus in semifinale.