Il fischio d’inizio è in programma il 13 gennaio a San Siro, quando l’Inter debutterà in Coppa Italia contro il Benevento, negli ottavi di finale. Un impegno che, vista l’uscita di scena dalla Champions League, torna in primo piano per i nerazzurri, in attesa del ritorno in Europa League. L’esordio sarà morbido secondo i betting analyst, che concedono un ampio vantaggio alla squadra di Spalletti: la terza vittoria sui giallorossi dopo le due ottenute nello scorso campionato si gioca a 1,20 sul tabellone Microgame, che invece piazza l’impresa del Benevento a 12,00 e il pareggio al 90’ a 6,70. Nei due precedenti della stagione 2017/2018 i nerazzurri hanno segnato due gol ai giallorossi sia all’andata che al ritorno. Un altro incontro da Over 1,5 per la squadra di casa, riferisce Agipronews, vale 1,25, mentre almeno una marcatura giallorossa pagherebbe 1,90. Nelle scommesse sulla squadra che vincerà la coppa l’Inter è invece seconda, alle spalle della Juventus: i bianconeri viaggiano a 1,75, Icardi e compagni sono a 5,00 alla pari con il Napoli e davanti alla Roma (6,00).