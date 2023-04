La Coppa Italia torna martedì 4 e mercoledì 5 aprile con le gare d’andata delle semifinali Juventus-Inter e Cremonese-Fiorentina: è il derby d’Italia ovviamente la sfida più equilibrata, con i bianconeri che visto il momento sono comunque favoriti nei pronostici rispetto ai nerazzurri per quanto riguarda il primo round. La squadra di Massimiliano Allegri ha vinto otto delle ultime nove gare disputate, perdendo solo in campionato contro la Roma, mentre l’Inter ha un bilancio nero nelle ultime sei gare, con quattro sconfitte (una proprio contro la Juventus in campionato), un solo successo contro il Lecce, oltre il pareggio in Champions League contro il Porto. Il problema principale per la squadra di Simone Inzaghi è senza dubbio il periodo poco prolifico in attacco, rimasto a secco nelle ultime tre partite. Viste le premesse la lavagna scommesse da i bianconeri favoriti in casa a quota 2,43, contro il pareggio a 3,15 e il successo interista a 3,15. Tuttavia sulla lavagna per il passaggio del turno i pronostici fanno sperare la squadra nerazzurra, che nel doppio confronto è data favorita a 1,80. A quota 2,00 l’ipotesi che sia la Juventus a conquistare il pass per la finale. Dall’altra parte del tabellone si affrontano da una parte la sorpresa Cremonese (che ha già eliminato Roma e Napoli) e la Fiorentina, sulle ali dell’entusiasmo grazie alle nove vittorie di fila tra campionato e coppa. I viola stanno benissimo ma devono affrontare la prima in trasferta e si giocano vincenti alla quota comunque alta di 1,75, mentre i grigiorossi sognano un’altra impresa per un segno 1 a 4,65. A 3,80 il pareggio. L’impressione è che difficilmente la squadra di Italiano si farà sfuggire l’occasione di ottenere il pass per la finale a quota 1,18, anche considerando che la nuova impresa della Cremonese vale 4,50. Per quanto riguarda le quote Antepost vincente Coppa Italia 2023 l’Inter è la prima scelta a quota 2,50 davanti alla Juventus, a 3,00. Vicinissima sul podio la Fiorentina a 3,50, mentre la Cremonese si gioca a 15,00 volte la posta scommessa.