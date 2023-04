Sarà ancora derby d'Italia, il quarto stagionale, con due vittorie della Juventus in campionato e il pari per 1-1 nell'andata di Coppa Italia dello Stadium, che lascia tutto aperto in vista del ritorno a San Siro. Favorita l'Inter, offerta a 2 contro il 3,75 del successo dei bianconeri, capaci di vincere solamente 2 delle ultime 12 sfide nella competizione contro i nerazzurri, tra cui però l'ultima in trasferta nella semifinale del 2021. Fissato invece a 3,40 un altro pari che significherebbe tempi supplementari. Tutte le sfide stagionali hanno visto meno di tre gol: in quota ancora avanti l'Under 2.5, a 1,70 sull'Over 2.5 visto a 2,05. Occhi puntati su Romelu Lukaku, a segno all'andata e autore di una doppietta in campionato a casa dell'Empoli: il timbro del belga vale 3 volte la posta mentre sale a 6 il bis di Filip Kostic, match-winner dell'ultima gara di Serie A giocata a San Siro. La Fiorentina, reduce da due sconfitte consecutive, ospita la Cremonese per tornare in finale di Coppa Italia nove anni dopo l'ultima partecipazione. Nei tre precedenti stagionali tra le due formazioni hanno vinto sempre i viola, favoriti per i quotisti anche nella gara di giovedì, in quota a 1,33 contro il 10 del colpo grigiorosso. Nel mezzo il pari a 4,75. La formazione di Italiano è reduce da cinque "Goal" consecutivi tra campionato e coppe, ma per i bookie è avanti il No Goal, proposto a 1,66, su un match con entrambe le squadre a segno fissato a 2,10. Per quanto riguarda invece il risultato esatto in pole c'è il 2-0 a favore della Fiorentina - come negli ultimi due precedenti - a 5,80; sale a 12 un pari a reti bianche con la vittoria per 1-3 a favore degli uomini di Ballardini - che porterebbe le squadre oltre il 90'- offerto a 61 volte la posta.