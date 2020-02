Per passare il turno, il Napoli deve provare a fare almeno un gol a San Siro, opzione proposta a 1.36 e in campo Gattuso manderà il neo acquisto Politano, occhio quindi al gol dell’ex, dato a 4.50. Nell’Inter si rivede Lautaro Martinez, assente per squalifica nel derby, l’argentino vuole dare il suo contributo alla conquista della finale e il suo gol si gioca a 2.75. Nell’Inter aspettano il primo gol in nerazzurro del neo acquisto, Eriksen, dato a 4.50. Se il Napoli dovesse passare in svantaggio, l’opzione ribaltone sarebbe complicata, è infatti proposta a 7.00. Per la vittoria finale della Coppa, Inter e Napoli sono date a 4.00 e 5.00, secondo Agipronews.