Si gioca a San Siro alle 20.45 la prima semifinale d’andata di Coppa Italia tra Inter e Napoli, in attesa del match tra Milan e Juventus di domani sera. Per la sfida è stato designato l’arbitro Gianpaolo Calvarese. Di seguito tutti gli episodi da moviola della gara analizzati dalla redazione di Calciomercato.com:



INTER – NAPOLI Mercoledì 12/02 h. 20.45

CALVARESE

RANGHETTI – LONGO

IV: LA PENNA

VAR: MARIANI

AVAR: PAGANESSI



27' - Sterzata di Lautaro, Demme è in ritardo e atterra l'attaccante dell'Inter. Lautaro stesso e Conte chiedono il giallo per il giocatore del Napoli, ma l'arbitro non ammonisce. Poteva starci la sanzione disciplinare.



3' - Ammonito Skriniar per un fallo ai danni di Elmas, rimasto a terra dolorante. Arrivano subito le proteste di Conte per la decisione - un po' severa - dell'arbitro. Poteva starci un richiamo verbale.