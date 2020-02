Scatta stasera il primo atto delle semifinali di Coppa Italia, con la sfida di "San Siro" che mette di fronte Inter e Napoli. Turn-over in vista per entrambi gli allenatori, ma anche rientri eccellenti previsti nelle rispettive formazioni titolari, soprattutto in attacco.



Da una parte, Conte concede un'altra occasione a Padelli in porta, ripresenta Bastoni nella linea a 3 con De Vrij e Skriniar e modifica qualcosa sugli esterni: Moses e Biraghi dovrebbero essere preferiti a Candreva e Young. Sensi favorito su Eriksen in mezzo al campo, mentre in avanti si riforma la coppia composta da Lautaro e Lukaku, anche se non è da escludere un turno di riposo per il belga.



Dall'altra parte, Gattuso vuole farsi perdonare immediatamente lo scivolone casalingo col Lecce: Ospina titolare in luogo dell'acciaccato Meret, probabile nuova chance per il rientrante Koulibaly al fianco di Manolas, con Fabian di nuovo in campo al fianco di Demme ed Elmas - in ballottaggio con Zielinski. In attacco si torna alle origini, con Mertens punta centrale e Callejon e Insigne ai suoi lati.





Coppa Italia, andata semifinali





LE PROBABILI FORMAZIONI





INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Eriksen, Biraghi; Sanchez, Lautaro. All. Conte

Ballottaggi: Sanchez-Lukaku 55%-45%, Bastoni-Godin 60%-40%



NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Fabian; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

Ballottaggi: Elmas-Allan 55%-45%, Koulibaly-Maksimovic 55%-45%, Fabian-Zielinski 55%-45%



ARBITRO: Calvarese di Teramo (Ranghetti-Longo, IV: La Penna. VAR: Mariani, AVAR: Paganessi)





Diretta tv: Rai Uno a partire dalle 20.45