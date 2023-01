Dopo lo stop in campionato contro il Monza, l’Inter si tuffa nella Coppa Italia. A San Siro, la squadra di Inzaghi - campione in carica - ospita il Parma per gli ottavi di finale della manifestazione. Per i nerazzurri, massiccio turnover. Pecchia, tecnico del Parma, ritrova invece Gianluigi Buffon. Calcio d'inizio alle 21.



NUMERI - L’Inter è rimasta imbattuta in sette delle 10 partite contro il Parma in Coppa Italia (4 vittorie e tre pari). Sono tre, al contrario, i successi gialloblù, tutti arrivati tra il 1999 e il 2000. L’ultimo precedente tra le due squadre in Coppa Italia risale agli ottavi di finale dell’edizione 2005-06: in quella stagione, l’Inter aveva passato il turno grazie a un 1-0 nella sfida d’andata e allo 0-0 nella gara di ritorno.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi.



PARMA (4-2-3-1): Buffon; Coulibaly, Romagnoli, Valenti, Oosterwolde; Bernabè, Sohm; Man, Vazquez, Bendyczak; Inglese. Allenatore: Fabio Pecchia.