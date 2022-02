Dimenticare le scorie del weekend di Serie A e guadagnare l'accesso alla semifinale di Coppa Italia, dove ci sarà una tra Milan e Lazio, in un potenziale doppio derby Milano-Roma:scendono in campo questa sera nel primo, in scena a San Siroin gara secca, con eventuali supplementari e rigori in caso di parità. Nerazzurri e giallorossi arrivano da due risultati negativi in campionato: i primi hanno perso il derby contro il Milan, riaprendo la corsa al primo posto, mentre i secondi hanno ottenuto solo un pareggio in casa contro il Genoa, con le polemiche legate all'arbitraggio e all'espulsione di Zaniolo, questa sera in campo da ex. Urge una risposta immediata, per non iniziare a vedere i fantasmi nel caso degli uomini die per dare lustro a una stagione fin qui non positiva per quelli di. Proprio lo Special One torna per la prima volta da avversario in quello che è stato il suo stadio, contro la sua ex squadra che nel 2010 ha portato a vincere il Triplete: prevista un'accoglienza calda, con cori e striscioni. Sfida da ex anche per Edin Dzeko, a lungo alfiere giallorosso.I - 21 i precedenti tra Inter e Roma in Coppa Italia, i nerazzurri conducono per 11 vittorie a sette, completano tre pareggi. L'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime nove sfide ufficiali contro la Roma (3V, 6N), nella sua storia non ha mai registrato 10 match di fila senza perdere contro i giallorossi (dal 1929/30).Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi.Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Veretout, Viña; Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham.