Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo le semifinali di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Juventus e Fiorentina e Cremonese. Non sono presenti giocatori squalificati, ma solo ammende alle società di Milano e Torino e a un giocatore dei viola. Nessuna menzione inoltre per le frasi di Allegri nei confronti dei dirigenti dell'Inter.



JUVE - Ammenda di 8mila euro alla Juve "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria tre bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".



INTER - Ammenda di 6mila euro all'Inter "per avere suoi sostenitori, al 49' del secondo tempo, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria un bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".



ALLEGRI - Nel comunicato non risultano segnalazioni sulle presunte parole offensive lanciate dall'allenatore della Juve Max Allegri nei corridoi di San Siro dopo la partita contro l'Inter.



FIORENTINA - Ammonizione ed ammenda di € 1.500,00 a Igor (Fiorentina): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.