. Infatti a gennaio 2024 in Arabia Saudita ci sarà il battesimo della nuova formula varata dalla Lega Serie A, seguendo l'esempio della Spagna.Per lo scudetto delmanca solo la certezza aritmetica, così in pratica resta in palio solo un posto: per cui restano. Se l'Inter dovesse arrivare seconda, si qualificherebbe la terza in classifica.: se attraverso un sorteggio oppure se i campioni d'Italia giocheranno contro la perdente della finale di Coppa Italia da una parte e i vicecampioni d'Italia giocheranno contro la vincente della Coppa Italia dall'altra parte del tabellone., anche in base ai calendari internazionali visto che dalla stagione 2024/2025 partiranno la nuova Champions League e il nuovo Mondiale per Club., poi ci saranno due anni in cui la Lega Serie A deciderà se andare altrove per poi tornare in Arabia Saudita nel 2028 e 2029.Inoltre una delle due squadre sconfitte in semifinale giocherà un'amichevole contro una formazione locale.