Dopo il traumatico weekend di campionato, la Juventus ko a Verona, il Milan battuto nel derby dopo essere stato in vantaggio di due reti, le formazioni di Sarri e Pioli si ritrovano nella semifinale di Coppa Italia. Quella tra rossoneri e bianconeri è una sfida classica anche nella competizione nazionale, soprattutto in semifinale, dove si incontrano per la quinta volta nella storia con i Campioni d’Italia in vantaggio per 3-1. Bonucci e compagni sono favoriti, nella gara di andata, anche dai betting analyst che quotano il successo a San Siro a 2,08 rispetto al 3,60 con cui sono accreditati i padroni di casa. Si prevede una gara molto tirata tanto è vero che il risultato più probabile è l’1-1 dato a 6,50 con l’Under, 1,83, che si fa preferire all’Over, 1,98. Ma, ovviamente, Milan-Juventus è anche la sfida tra Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. I due leader sono i maggiori candidati, secondo i quotisti, ad aprire le marcature nel match: la rete di apertura di CR7 è data a 4,80 mentre quella di Ibra pagherebbe sei volte la posta.