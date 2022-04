(calcio d'inizio alle ore 21 in diretta su Canale 5 e Mediaset Play) è la seconda semifinale di ritorno in. Chi passa il turno si qualifica per la finale in programma mercoledì 11 maggio allo Stadio Olimpico di Roma contro l'Inter, che ieri sera ha vinto 3-0 il derby col Milan a San Siro. Stasera allo Stadium di Torino si (ri)parte dalla vittoria dei bianconeri per 1-0 all'andata a Firenze.- Allegri deve ancora fare a meno degli infortunati Arthur, Locatelli, McKennie, Kaio Jorge e Chiesa. Riflettori su Vlahovic, in coppia con Morata, preferito a Dybala che parte dalla panchina. Bernardeschi è favorito sull'altro ex Cuadrado.- Italiano non può contare su Castrovilli, unico indisponibile. Maleh, Saponara e Cabral sono in ballottaggio rispettivamente con Amrabat, Sottil e Piatek.JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bernardeschi, Zakaria, Danilo, Rabiot; Vlahovic, Morata. (A disp. Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Chiellini, Pellegrini, Miretti, Cuadrado, Soulé, Dybala, Kean). All. Allegri.FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, Torreira, Duncan; Nico Gonzalez, Cabral, Saponara. (A disp. Dragowski, Odriozola, Martinez Quarta, Nastasic, Terzic, Amrabat, Bonaventura, Sottil, Callejon, Ikoné, Kokorin, Piatek). All. Italiano.Arbitro: Doveri, assistenti Peretti e Bresmes, Piccinini quarto uomo, Banti e Meli al Var.