Chi raggiungerà l'Inter in finale di Coppa Italia fra? Allo Stadium a partire dalle 21 si riparte dall'1-0 della gara del Franchi firmato suo malgrado dall'autogol di Venuti nel ritorno della seconda semifinale del torneo. Emergenza a centrocampo per Massimiliano Allegri che potrà contare solo su Zakaria e Rabiot e sul giovane Miretti. Non sta molto meglio Vincenzo Italiano che ha perso fino a fine stagioneSono 15 i precedenti tra Juventus e Fiorentina in Coppa Italia: i bianconeri hanno ottenuto cinque successi (inclusi gli ultimi due) contro i sei della Viola - completano quattro pareggi. La Juventus ha passato il turno in tutte le ultime tre occasioni in cui ha affrontato la Fiorentina nella fase e eliminazione diretta in Coppa Italia - l'ultima eliminazione dei bianconeri da parte della Viola nella competizione risale alla semifinale in gara singola del 1960/61 (3-1 per i toscani). La Juventus ha vinto 12 delle ultime 16 sfide in tutte le competizioni contro la Fiorentina, incluse le due di questa stagione per 1-0 - completano il parziale due pareggi e due successi viola, l'ultimo dei quali un 3-0 proprio allo Stadium di Torino (22/12/2020 in Serie A).ha realizzato un gol in nove presenze con la maglia della Juventus contro la Fiorentina in tutte le competizioni (il 13 dicembre 2015 in Serie A) - tra le 17 squadre affrontate più di cinque volte con la casacca bianconera dall'argentino, la Viola è quella contro cui ha segnato meno reti.ha realizzato 12 reti in 10 presenze complessive in Coppa Italia tra Genoa, Milan e Fiorentina: mentre i suoi primi nove centri nella competizione tra rossoblu e rossoneri sono arrivati tutti in casa, i tre segnati con la Viola nel 2022 sono tutti arrivati in trasferta.(4-4-2): Perin; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bernardeschi, Zakaria, Danilo, Rabiot; Vlahovic, Morata.(4-3-3): Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Duncan, Torreira, Saponara; Gonzalez, Cabral, Ikoné.