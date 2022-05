E' la sera della finale a Roma:. I bianconeri, che hanno consolidato il piazzamento Champions in campionato, hanno l'ultima occasione di sollevare un trofeo nella stagione in corso, dopo aver perso la Supercoppa Italiana a gennaio proprio contro i nerazzurri. Di contro, per Inzaghi la finale di stasera può rappresentare il migliore viatico per il finale di campionato che vede la sua squadra all'inseguimento del Milan. Grande attesa per Paulo, annunciato fra i titolari, all'ultima grande partita con la maglia della Juventus e grande obiettivo dell'Inter per la prossima sessione di mercato. Sarà anche l'ultima finale con la Juventus per capitan. Nell'Inter, che si affida alla vena realizzativa di, giocano quelli che possono essere considerati i titolari, con l'eccezione di Bastoni sostituito dae della sorpresaal posto di Dumfries.(4-2-3-1): Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cuadrado; Vlahovic.(3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.Nove delle ultime 13 reti dell’Inter in finale di Coppa Italia sono state segnate da giocatori argentini (una Cambiasso, due Milito, tre per Crespo e Cruz). Paulo Dybala è il giocatore che ha segnato più gol in Coppa Italia con la maglia della Juventus dall’inizio dello scorso decennio: 11 reti in 23 presenze. Lautaro Martínez, autore di due delle ultime tre reti in Coppa Italia dell’Inter, ha segnato 11 gol nelle sue ultime 11 presenze considerando tutte le competizioni.Massimilano Allegri può diventare il primo allenatore nella storia capace di vincere cinque volte la Coppa Italia (al momento è a quota quattro, come Sven-Göran Eriksson e Roberto Mancini). Simone Inzaghi può diventare il secondo allenatore capace di vincere una Coppa Italia sia alla guida della Lazio che dell’Inter, dopo Roberto Mancini.L’Inter ha tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque gare di Coppa Italia, comprese tutte le ultime tre, l’ultima volta che ha registrato più clean sheet consecutivi nella competizione è stata tra novembre 2006 e febbraio 2007 (sei).