Stasera andrà in scena la seconda semifinale di andata di Coppa Italia, quella tra il Milan e la Juventus. San Siro sarà il teatro di una sfida-riscatto per entrambe le squadre: i bianconeri per spazzare vie le critiche su Sarri, gioco e ambiente scoppiate dopo la sconfitta di Verona, i rossoneri per risollevarsi emotivamente dopo la disfatta nel derby contro l'Inter. C’è un dato, però, che non fa presagire bene per Pioli e i suoi. Proprio l’attuale tecnico del Diavolo non ha mai vinto in carriera contro la Juventus: in 18 scontri, 15 sconfitte e 3 pareggi.