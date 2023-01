La Juventus, dopo la debacle del “Maradona”, riparte dallo Stadium e dalla Coppa Italia dove negli ottavi di finale affronta il Monza, formazione contro la quale è arrivata una delle tre sconfitte in campionato. Gli uomini di Allegri cercano riscatto e un trofeo sfuggito lo scorso anno solo nella finale contro l’Inter e partono da favoriti, secondo gli esperti, a 1,54 contro il 6 del colpo ospite. Nel mezzo invece il pari fissato a 4 volte la posta. Dopo i cinque gol subiti dal Napoli i bianconeri vogliono tornare a tenere imbattuta la porta, con il No Goal, a 1,76, in vantaggio sul Goal visto a 1,94. Per quanto riguarda invece i possibili protagonisti del match, dopo un finale di 2022 da protagonista, Moise Kean cerca il primo gol dell’anno nuovo offerto a 2,40, mentre un altro centro di Christian Gytkjaer, match winner in campionato, sale a 4,75 volte la posta.