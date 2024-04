Coppa Italia: Juve per la rivincita sulla Lazio: '1' a 1,80. Equilibrio a Firenze: Viola a 2,60, Atalanta a 2,65

42 minuti fa



Dal campionato alla Coppa Italia, c'è sempre la Lazio sulla strada della Juventus. Dopo la sconfitta di sabato all'Olimpico, i bianconeri affrontano per la seconda volta nel giro di quattro giorni i biancocelesti, passati recentemente dalle mani di Maurizio Sarri a quelle di Igor Tudor, due ex Juve. Nonostante il ko e un momento poco felice, le quote per l'andata delle semifinali sono dalla parte della squadra di Max Allegri: il segno «1» nei primi 90' del doppio confronto in programma stasera si gioca a 1,80, seguito dal pareggio a 3,40 e dal colpo della Lazio a 4,75, in una partita in cui l'esito con meno di tre gol complessivi a 1,55 si fa preferire all'Over a 2,25. Più probabile, almeno in lavagna, una partita con almeno una squadra a secco (No Goal a 1,67) rispetto al Goal a 2,05. Vlahovic a 2,75 è il marcatore più probabile: seguono Immobile e Chiesa a 3,50, Castellanos a 3,75 e la coppia Kean-Yildiz a 4,00. Nell'antepost per il passaggio del turno, infine, la Juventus in finale paga 1,45, mentre la qualificazione della Lazio è offerta a 2,75. Più equilibrata, almeno secondo le quote, l'altra semifinale, quella del Franchi tra Fiorentina e Atalanta, con le due squadre che tornano ad affrontarsi come avrebbero dovuto fare lo scorso 17 marzo prima del rinvio della gara per il malore poi costato la vita al direttore generale viola Joe Barone. Per i primi 90' della seconda semifinale, la squadra di Italiano parte con una ruota di vantaggio (2,60) rispetto a quella di Gasperini (2,65), con il pareggio meno probabile a 3,40. Over a 1,77, Under a 1,92, con il Goal a 1,60 in discesa rispetto al No Goal a 2,15. C'è traffico in testa alla lavagna dei possibili marcatori: ben cinque giocatori a 3,50, tre della Fiorentina (Belotti, Nzola e Nico Gonzalez) e due dell'Atalanta (Scamacca e Lookman), con Touré subito sotto a 3,75. Nel testa a testa per un posto in finale, l'Atalanta è in pole a 1,65; la Fiorentina insegue a 2,20. Nessuna delle due squadre è però favorita per alzare il trofeo: in prima fila c'è la Juventus a 2,50, poi Atalanta a 3,75, Lazio a 4,50 e Fiorentina a 5,50.