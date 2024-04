Coppa Italia: Juventus in pole per evitare gli 'zero tituli', in quota più Atalanta che Fiorentina per la finale

6 minuti fa



E' servita la Coppa Italia alla Juventus per tornare a una vittoria che mancava dallo scorso 25 febbraio. Vlahovic e compagni hanno regolato per 2-0 la Lazio, un risultato che rende la formazione bianconera la netta favorita per il successo del trofeo: il titolo per gli uomini di Allegri, assente in bacheca dal 2021 e ultima competizione vinta dal club, è proposto infatti a 1,63, in netto vantaggio sull'Atalanta, data a 4,33, nonostante la sconfitta di misura in casa della Fiorentina, con proprio i viola, attaccati in quota alla Dea, a 4,50. La sconfitta all'inglese subita allo Stadium, rende difficile il cammino della Lazio, visto campione il prossimo 15 maggio a 15 volte la posta.