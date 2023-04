Il primo round va in scena.si affrontano all'Allianz Stadium di Torino (calcio d'inizio ore 21) nella. I bianconeri di Massimiliano Allegri, che hai quarti hanno superato la Lazio, vogliono allungare il periodo positivo (tre vittorie consecutive in campionato, cinque contando l'Europa League). Umore opposto per i nerazzurri di Simone Inzaghi, che ai quarti hanno eliminato l'Atalanta, reduci da tre sconfitte consecutive in Serie A, intervallate solo dal pareggio con il Porto nel ritorno degli ottavi di Champions League.. Rispetto alle precedenti edizioni, c'è una novità regolamentare in questa Coppa Italia: la regola del “gol in trasferta” viene eliminata dalla competizione, questo significa che a parità di reti segnate tra andata e ritorno, i gol segnati fuori casa non avranno un valore maggiore, come invece accadeva nel recente passato.- Juve e Inter si sfidano per la 6ª volta in semifinale di Coppa Italia, un vero e proprio tabù per i nerazzurri: nei cinque precedenti (1937/38, 1982/83, 2003/04, 2015/16 e 2020/21) i bianconeri hanno sempre avuto la meglio. In totale, sono 34 le partite di Coppa Italia già disputate tra le due squadre: la Juve ne ha vinte 15 e l'Inter 11 (8 pareggi), i bianconeri hanno segnato 52 gol mentre i nerazzurri sono arrivati a 43. La Juventus ha raggiunto 21 finali di Coppa Italia (14 le ha vinte), l'Inter ci è arrivata 14 volte e ha vinto in 8 occasioni.- A poco più di due ore dal calcio d'inizio, ecco le ultimissime sulle probabili scelte di Allegri e Inzaghi:: Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic.: Handanovic; D'Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.Calcio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di