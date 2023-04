Angel Di Maria non prende bene il cambio. Juventus-Inter, semifinale d'andata di Coppa Italia, è finita al 65' per El Fideo, Massimiliano Allegri ha preferito togliere l'argentino per dare spazio a Chiesa nell'ultimo segmento di gara.



REAZIONE - La decisione del tecnico bianconero, però, non è stata apprezzata da Di Maria, che in avvio di partita era andato vicinissimo al gol con un diagonale di destro respinto da Samir Handanovic: l'ex PSG e Real Madrid è uscito dal campo visibilmente arrabbiato con lo sguardo basso e si è lasciato andare a più di un gesto di stizza per la scelta, calciando un borsone e sedendosi senza neanche rivestirsi a bordo panchina.