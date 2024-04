Coppa Italia, Juventus-Lazio: bianconeri favoriti nel primo round, segno 1 a 1.80

un' ora fa



Questa sera alle 21:00 partono le semifinali della Coppa Italia 2024 con Juventus vs Lazio, appuntamento decisivo sia per la formazione di Allegri che per quella di Tudor. Le due squadre tornano a sfidarsi appena tre giorni dopo il successo dei biancocelesti in campionato ma a Torino le cose potrebbero andare diversamente. Sulla lavagna scommesse infatti i pronostici danno i bianconeri vincenti all’andata a quota 1.80, contro il pareggio a 3.30 e la vittoria dei capitolini che vale invece 5.00 volte la posta. Il risultato esatto più probabile è l’1-0 per la Juventus a 5.40, mentre un altro 0-1 per la Lazio (questa volta in trasferta) è proposto a 10.50. Determinati a chiudere la stagione con almeno un titolo Allegri e i suoi sono favoriti per il passaggio del turno e la finale è un’opzione a 1.50, contro il colpo biancoceleste a 2.50. Nell’altro confronto l’Atalanta (a 1.65) è favorita per la finale rispetto alla Fiorentina (2.20). Anche le quote antepost Coppa Italia 2024 sono tinte di bianconero. La Juventus cerca il 15esimo successo nella manifestazione ed è favorita a 2.25, con l’Atalanta prima alternativa a 3.50. Un po’ dietro nei pronostici la Lazio a 4.50 e la Fiorentina a 5.50.